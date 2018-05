CARACAS – Según el diario ABC de España, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría preparando la liberación masiva de presos políticos. La lista estaría siendo elaborada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.

El diario español informó que la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, prepara “esta medida de gracia”.

“Se trata de un gesto planificado totalmente de cara al exterior con el que el régimen de Maduro quiere mostrar una cara amable que aplaque, no solo las denuncias e irregularidades de los últimos comicios, sino las posibles sanciones económicas que manejan tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Por eso, desde el momento de su toma de posesión (del presidente Maduro), reconoció que algunas cosas no se habían hecho bien y que era ‹necesario cambiarlas› y mejorarlas, al tiempo que anunciaba una amnistía para presos políticos, aunque no especificó el número”, señala ABC.

La presidenta de la ANC no ha precisado el número exacto de disidentes políticos.

Expertos en DDHH opinan

La abogada Jacqueline Sandoval indicó que entre 10.000 y 15.000 personas aún tienen medidas cautelares tras su excarcelación.

Por su parte, la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Lilia Camejo Gutiérrez, denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), impide las liberaciones pese a la expedición de las boletas de excarcelación.

Los profesionales opinaron que se debe dialogar para lograr una reconciliación. Camejo propuso la realización de reuniones entre los abogados que manejan los procesos de los presos políticos, los representantes de organizaciones de Derechos Humanos y los principales integrantes del Gobierno y la oposición, e inclusive a los familiares de los privados de libertad.

El abogado y especialista en Ciencias Penales, Omar Mora Tosta, opinó que Venezuela es uno de los principales temas en materia internacional debido a la violación de los Derechos Humanos.

Caso Ceballos

Patricia de Ceballos, esposa del ex alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira y preso político, Daniel Ceballos, aseguró desde la sede del Sebin en El Helicoide que «la libertad de nuestros familiares está en manos del Gobierno».

-Basta con una decisión política para que ellos puedan estar en libertad, así como una decisión política los recluyó. Es hora que se pongan la mano en el corazón y piensen como seres humanos, y no como adversarios políticos; que piensen en nuestros hijos, que se pongan en los zapatos de nuestras madres – sentenció Patricia de Ceballos.

También agradeció a la Unión Europea (UE) por su preocupación ante la crisis que enfrenta el país. En especial, a los presidentes de España y Francia, Mariano Rajoy y Emmanuel Macron.

Adrián Soares