CARACAS – El diputado opositor, Edgar Zambrano, indicó que el presidente Nicolás Maduro cree que encarcelando a militares resolverá la crisis que vive el país. Informó que durante el presente año se ha detenido a casi un centenar de militares activos y en situación de retiro.

A juicio de Zambrano, estas detenciones no tienen sentido alguno y responden a «un espiral represivo recomendado por los agentes del G2 cubano que se han instalado ilegalmente en los cuarteles venezolanos».

El ex presidente del Parlamento, Julio Borges, coincide en que los oficiales cubanos «están torturando jóvenes, están persiguiendo jóvenes militares y lo están haciendo de manera vergonzosa».

-A los cuarteles venezolanos llegó una ola represiva inexplicable, una persecución sistemática que implica la violación de los derechos humanos, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, preceptos legales desconocidos por los agentes de inteligencia cubana. Es lamentable que bajo complot imaginarios y conspiraciones graficadas en novelas, bajo el libreto de atentar contra el gobierno, todos los uniformados, incluyendo los más leales, estén hoy bajo sospecha y puedan ser encarcelados inesperadamente- sentenció Zambrano.

El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN señaló que las detenciones incluyen hasta el personal de tropa. Aseguró que estos hechos demuestran que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) «existe un gran descontento por la pérdida de la calidad de vida».

-Maduro no entiende que los militares también son de carne y hueso, que sufren y padecen lo mismo que el resto de la población. Los cuarteles son el reflejo del país, allá adentro también hay hambre y los uniformados tampoco pueden satisfacer las necesidades de salud y bienes de servicio que enfrenta la población civil- agregó el parlamentario.

Explicó que los uniformados pasan el mismo trabajo que el resto de la población, por tal motivo es «lógico» su descontento.

-La familia militar no escapa de esta alarmante situación, pero metiéndolos presos a todos, violando la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada no se resolverá la situación, por el contrario, el descontento seguirá creciendo de manera muy peligrosa para el país- sentenció Zambrano, quien aseguró que la «fuerza brutal del Estado» no será suficiente para calmar el reclamo de los militares.

Consideró que es fundamental el diseño de un nuevo programa económico que restablezca la seguridad jurídica y que garantice a todos los inversionistas (nacionales y extranjeros) un conjunto de reglas claras para poder reactivar la economía del país. A su juicio, el modelo económico del Gobierno «destruyó la calidad de vida del 87% de los venezolanos».

La organización no gubernamental, Foro Penal, informó que ocho militares fueron detenidos y la cifra de presos políticos ascendió a 355.

El presidente de esta organización, Alfredo Romero, informó a través de su cuenta en Twitter que:

“Se ha verificado más de 30 arrestos por razones políticas y desapariciones desde el 20 de mayo, lo que iremos denunciando. Dylan Canache (16) sigue preso”.

También aseguró que fue prohibido el ingreso de agua y alimentos a presos políticos de El Helicoide.