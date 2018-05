(ANSA) – MILANO, 28 MAG – Goudelock fa il Mini-Mamba, soprannome assegnatogli da Kobe Bryant, in un quarto periodo stellare da 14 punti (20 in totale): l’EA7 Milano così riconquista il fattore campo nella semifinale scudetto, sbancando in gara-3 il PalaGeorge di Montichiari contro la Germani Brescia (74-80). Una partita da leader per l’ex guardia dei Los Angeles Lakers: per tre quarti pensa solo a difendere, nel finale si scatena e spacca la gara con 4 canestri in fila. Fino ad allora Milano aveva faticato in attacco. Nel primo quarto solo Kuzminskas trova il canestro con percentuali accettabili (8 punti in 8′) e l’Olimpia incassa così un 9-0 di parziale (12-5), firmato Landry (19 e 6 rimbalzi). Brescia è fluida (7/11 dal campo) ma non riesce a scappare per colpa di un gravissimo 0/6 ai liberi e il primo quarto si chiude in parità (17-17). Il talento abbacinante di Goudelock finisce per fare la differenza con 11 punti consecutivi (66-71). Ed è sempre lui a realizzare la tripla del 72-78 con cui Milano può alzare le braccia.