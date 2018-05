CARACAS – Il karateka venezuelano Antonio Díaz (37 años) continua a dimostrare il suo talento quando sale in pedana. Oggi, ha vinto la medaglia d’oro nella modalità del kata nei Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Il caraqueño nato 37 anni fa a Caracas non ha deluso le aspettative salendo sul gradino più alto del podio e facendo risuonare il “gloria al bravo pueblo” nella città boliviana.

Questa vittoria di Díaz va aggiungersi alla vittoria nei Juegos Centroamericanos y del Caribe di Barranquila e al secondo posto nell’Open di Rotterdam valevole per la Premier League Karate.

Va ricordato che Antonio Díaz si sta preparando per partecipare ai giochi Olimpici Tokyo 2020. “In questo periodo di preparazione ho disputato la stagione completa dove ho affrontato i rappresentanto di Peru, Brasile e Panamá”.

Questa é la sesta medaglia d’oro consecutiva nei Juegos Suramericanos questa scia positiva é iniziata nel 1998 nei giochi andati in scena a Cuenca in Ecuador. Quell’anno fece doppietta vincendo titolo individuale e a squadre. Poi é continuata nel 2002 in Brasile, 2006 in Argentina, 2010 in Colombia, 2014 in Cile.

“Questo semestre mi aiuterá perfezionare la mia técnica per lavorare meglio in vista del torneo di qualificazione dei giochi olimpici Tokyo 2020” ha dichiarato Díaz ai media local.

Voltata la pagina dei Juegos Suramericanos il karateka creolo sarà impegnato nel Campionato Panamericano che si disputerà in Cile tra il 15 ed il 17 giugno. Questa prova assegnerà punti per le qualificazioni per i giochi a cinque cerchi.

