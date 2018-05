(ANSA) – BARI, 29 MAG – Vasta operazione anticrimine dei Carabinieri in diverse province della Puglia contro soggetti appartenenti ad un’associazione a delinquere dedita a rapine, ricettazione e riciclaggio. Dalle prime luci dell’alba, ad Andria (BT), Bari, Bitonto (Ba) e Cerignola (Fg), militari del Comando Provinciale del capoluogo pugliese, unitamente a quello di Foggia, supportato dal 6/o Elinucleo e dal Nucleo Cinofili di Modugno, stanno dando esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica. I provvedimenti sono stati adottati in base alle conclusioni di un’indagine, avviata nel marzo 2017 dalla Compagnia di Andria, che ha permesso di documentare le responsabilità dei componenti dell’associazione a delinquere nella commissione di numerosi furti e rapine. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11,a Trani negli Uffici del Procuratore della Repubblica Antonio Di Maio, alla presenza del Comandante Provinciale, Vincenzo Molinese.