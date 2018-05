(ANSA) – NAPOLI, 29 MAG – Due carabinieri sono rimasti contusi nel tentativo di sedare una maxi rissa tra immigrati nella tarda serata ieri in Piazza Principe Umberto, a Napoli. Lo scontro per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i militari: uno di loro è rimasto contuso, un altro ha riportato una distorsione al dito di una mano. Per entrambi la prognosi è di dieci giorni. Uno dei partecipanti alla rissa, un algerino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato arrestato resistenza e violenza a pubblico ufficiale e nella giornata di oggi sarà sottoposto a processo per direttissima. Dopo il fatto sul posto si è creata una calca di centinaia di curiosi, secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri.(ANSA).