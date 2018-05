(ANSA) – VERONA, 29 MAG – La Squadra Mobile della Questura di Verona ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Verona, Giuliana Franciosi, su richiesta del sostituto procuratore Maria Federica Ormanni, nei confronti di un giovane veronese, accusato di atti persecutori ai danni di una conoscente con la quale aveva intrattenuto una breve relazione. Dalle indagini è emerso che il giovane non solo ha inviato alla vittima messaggi con offese e minacce di morte, ma l’ha spesso seguita in palestra, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. Inoltre, in numerose occasioni ha danneggiato l’auto della donna, tagliandole le gomme, sfondando il parabrezza e lesionando la carrozzeria con oggetti appuntiti.