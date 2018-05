(ANSA) – NAPOLI, 29 MAG – “Ho voluto Ancelotti perché è un grande che ha vinto dappertutto e quindi non ha la smania di dire”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, in merito a Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli. “Se viene a Napoli vuol dire che gli piace il Napoli, gli piaccio io, che i giocatori che abbiamo gli piacciono, che la società gli piace – ha affermato – Questo mi convince più di ogni altra cosa”. “Non è uno che mi dà l’impressione di usare il Napoli per poi andare da qualche altra parte – ha sottolineato – perché noi siamo sempre stati, a torto e non a ragione, terra di conquista” “Con Carlo ci siamo sentiti negli anni varie volte ed è un uomo che mi ha dato sempre un senso di imparzialità e serenità. Quando richiedeva qualche giocatore e io rispondevo di no, non è che insisteva come Antonio Conte – ha concluso – Lui capiva con dolcezza, serenità e tranquillità”.