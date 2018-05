(ANSA) NAPOLI, 29 MAG – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un rimpasto delle deleghe con l’ingresso di quattro nuovi assessori. Bruno Discepolo con delega all’Urbanistica, Ettore Cinque con delega al Bilancio, Gerardo Capozza con delega alle Attività Produttive, Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, con delega alle Politiche per la sicurezza. Lasciano la giunta Serena Angioli, che aveva le deleghe a Fondi europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea, Bacino Euro-Mediterraneoe, e Lidia D’Alessio che si occupava del bilancio. Amedeo Lepore, che aveva la delega alle attività produttive, assume la responsabilità di Consigliere del Presidente, in ordine alla materia delle “Zes” della Campania.