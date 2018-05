(ANSA) – MOSCA, 29 MAG – La Flotta del Mar Nero difenderà la città di Sochi da possibili attacchi provenienti dal mare durante il corso del mondiale di calcio. Lo riporta Izvestia citando fonti della marina russa. Le navi sono già state mobilitate e pattuglieranno il tratto di costa compreso tra Sochi e il confine con l’Abkhazia. Il distaccamento sarà in grado di neutralizzare non solo singole imbarcazioni, “ma anche interi gruppi di navi, aerei o elicotteri”. Tra le imbarcazioni che partecipano alla missione figurano la nave anti-sottomarino Eysk 1124, la nave lanciarazzi Ivanovets e il dragamine 266M Kovrovets. La flotta si occuperà principalmente della ricognizione del fondale marino alla ricerca di ordigni esplosivi, oltre a bloccare eventuali sabotatori. Soci è una delle 11 città ospitanti del mondiale che si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.