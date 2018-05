(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “A Bruxelles sono senza vergogna. Il commissario europeo al bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta’. Se non è una minaccia questa…Io non ho paura #prima gliitaliani”. Così Matteo Salvini attacca su twitter il commissario Ue.