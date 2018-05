(ANSA) – PARIGI, 29 MAG – La road map sulla Libia discussa oggi a Parigi non è stata firmata dai vari partecipanti al vertice ma solo approvata informalmente: lo ha confermato Emmanuel Macron, rispondendo alla domanda di un cronista al termine dei lavori. Prima il presidente francese aveva elogiato l’Italia per il suo “impegno esemplare” sulla Libia. Congratulandosi per il “lavoro” svolto insieme al governo di Roma, il leader francese ha anche ricordato “l’importante crisi migratoria” che sconta il nostro Paese.