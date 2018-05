(ANSA) – LONDRA, 29 MAG – Una contromossa astuta e vincente: così alcuni giornali britannici interpretano oggi la scelta del magnate russo Roman Abramovich, proprietario fra le altre cose del Chelsea, di richiedere e ottenere la cittadinanza israeliana e la residenza a Tel Aviv facendo leva sulle proprie origini ebraiche e sulla Legge del Ritorno in vigore in Israele. Il nuovo status consentirà infatti ad Abramovich di viaggiare senza problemi nel Regno Unito, poiché i cittadini israeliani possono sbarcarvi e rimanere per periodi successivi di sei mesi alla volta senza necessità di visto, per turismo o per business. Proprio il ritardo nel rinnovo del visto britannico per viaggiare dalla Russia, interpretato come un messaggio in codice di Londra al Cremlino e a tutti gli ‘oligarchi’ russi vicini a Vladimir Putin sullo sfondo del caso Skripal, avrebbe indotto il patron del Chelsea ad ‘arroccarsi’ in Israele. Decisione che peraltro non lo obbliga a rinunciare alla parallela cittadinanza russa.