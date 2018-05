(ANSA) – FORLI’, 29 MAG – Il braccio listato a lutto, una bandiera tricolore e la Costituzione sul banco: è la protesta “silenziosa e pacifica” in consiglio comunale del M5s di Forlì “contro ciò che è successo pochi giorni fa a Roma, dove è stata impedita la nascita di un legittimo governo che aveva la maggioranza in parlamento”. “L’establishment ha messo dei paletti per impedire la nascita del Governo del cambiamento, ma non pensino di averla vinta, continueremo in modo pacifico la nostra battaglia politica con ancor più entusiasmo. Non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai!”, dicono i consiglieri Daniele Vergini e Simone Benini.