(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 ad agosto”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rispondendo a chi gli chiede se 100 milioni potrebbero rappresentare una cifra congrua per cedere il serbo. “Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio – aggiunge Lotito ritirando il premio Calabrese a Soriano nel Cimino – Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non bussavano, aprivano la porta e prendevano. Oggi chiedono il permesso”.