(ANSA) – CAGLIARI, 29 MAG – Oltre duecento persone in piazza Palazzo, a Cagliari, davanti alla Prefettura, chiamate a raccolta dal Partito Democratico per manifestare solidarietà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C’è la gente comune, con le bandiere del Pd, dell’Ue e con il tricolore, e ci sono tanti esponenti del centrosinistra, dal presidente della Regione, Francesco Pigliaru, al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. “Io sto con Mattarella perché ritengo che abbia difeso il proprio ruolo – dice al microfono il governatore della Sardegna – e poi perché Paolo Savona, il ministro sul quale il Capo dello Stato ha detto no, non ha mai smentito il ‘Piano b’, quello che prevede l’uscita dall’euro ma che mai nessuno ha portato alle elezioni”. “Siamo qui per spegnere accenni di sistemi eversivi – spiega Zedda – Il M5s non è la vittima, le vittime le abbiamo ricordate e sono Aldo Moro e chi è rimasto ucciso in attentati, ma non chi siede in Parlamento”.