(ANSA) – FIRENZE, 29 MAG – Codice giallo su tutto il territorio fiorentino per per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti per la giornata di domani, mercoledì 30 maggio. Lo segnala in una nota la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. “Dalla tarda mattinata di domani – spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità. (ANSA).