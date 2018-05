(ANSA) – PORTOFINO, 29 MAG – Torna il guardiano del faro di Portofino. Quattordici anni fa l’ultimo guardiano aveva lasciato la struttura a picco sul mare su uno dei promontori più famosi del mondo. Adesso la Marina Militare ha deciso di reinvestire sulla struttura e, dopo aver sistemato l’alloggio, lo ha destinato al maresciallo Paolo Bassignani, 58 anni proveniente da Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). “Si sente parlare di dismissioni del patrimonio pubblico e invece in questo caso siamo contenti che il faro sia stato riaperto con all’interno la sua figura professionale”, dice il sindaco di Portofino Matteo Viacava. “È stata una mia scelta venire qui”, ha detto Bassignani presentandosi all’amministrazione accompagnato dal responsabile di Marifari Stefano Gilli. Bassignani ha già preso possesso dell’alloggio destinato al guardiano del faro, struttura in realtà già abitata dal comandante del porto di Portofino Massimiliano Bei. La struttura sarà anche aperta a visite pubbliche su prenotazione e disponibilità della stessa.