CARACAS – La riconversione monetaria dovrà aspettare. Il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, ha accettato il suggerimento del presidente della “Asociación Bancaria de Venezuela” (Asobanca), Arístides Maza, e deciso di posporre l’entrata in vigore del nuovo conio monetario. Non si sa ancora con certezza, comunque, se l’entrata in vigore della nuova moneta, il “Bolivar Soberano”, sarà rimandata di tre mesi, come insiste Asobanca, o di solo due mesi, come vorrebbe il capo dello Stato.

Maza, nel corso dell’incontro sostenuto col presidente Maduro a Miraflores, ha spiegato come nonostante l’impegno e il lavoro svolto con il presidente della Banca Centrale, Ramón Lobo, la banca privato non è ancora in condizione di assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo cono monetario; passaggio questo che, a differenza del precedente avvenuto durante la l’amministrazione Chàvez, non avrà una transizione graduale. Infatti, nel decreto presidenziale che ordina l’entrata in vigore del nuovo conio il 4 giugno, non è contemplato un periodo di circolazione parallela delle due monete, per permettere al cittadino di abituarsi gradualmente alla nuova moneta.

E così i pronostici del deputato Josè Guerra e dei più prestigiosi economisti del Paese trovano conferma nei fatti. Gli esperti in materia economica e finanziaria, José Guerra in primis, avevano infatti affermato in ripetute occasioni che era impossibile organizzare una riconversione monetaria in pochi mesi e chiesto al presidente Maduro di tornare sui suoi passi.

La riconversione monetaria, in stretta sintesi, ha l’obiettivo di rendere la moneta venezuelana più snella privandola di tre zeri. Gli esperti ritengono che l’effetto psicologico del provvedimento sarà senz’altro importante ma assicurano anche che, se nei prossimi mesi non si prendono provvedimenti economici orientati al controllo dell’iperinflazione, in pochi tempo l’effetto psicologico sarà cancellato dalla realtà.

Nei prossimi giorni il capo dello Stato renderà nota la nuova data di entrata in vigore del “Bolivar Soberano”.