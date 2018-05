ROMA. – Francesco Molinari a caccia del triplete, Tyrrell Hatton per il back-to-back. E Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Rafa Cabrera Bello e Alex Noren, gli altri big del torneo, pronti a prendersi la ribalta. La 75/a edizione dell’Open d’Italia, in programma a Soiano del Lago (Brescia) dal 31 maggio al 3 giugno, s’annuncia sempre più stellare.

Sul green del Gardagolf & Country Club ci saranno 21 fra i primi 100 giocatori al mondo per un field super che vedrà la presenza di 13 azzurri (potrebbero anche diventare 14) e un montepremi (per il secondo anno consecutivo) da 7 milioni di dollari. E, ancora: una finestra televisiva in chiaro sulla Rai e la copertura in diretta dell’evento da parte di Sky Sport. Con i biglietti gratuiti per i tesserati Fig e gli Under 16 e a pagamento (10 euro per le prime due giornate, 15 per quelle conclusive, 30 per l’abbonamento) per tutte le altre categorie di persone.

Dopo il BMW PGA Championship, che ha visto il 5/o trionfo di “Chicco” Molinari sull’European Tour (eguagliato il primato di Rocca), ecco il secondo torneo (di 8) stagionale delle Rolex Series, la massima manifestazione nazionale di golf che rappresenta l’evento principale del progetto Ryder Cup 2022, l’edizione in Italia della sfida Usa-Europa che tra 4 anni andrà in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

A fare gli onori di casa saranno gli azzurri Matteo Manassero e Nino Bertasio, cresciuti (sportivamente parlando) al Gardagolf. Ma a difendere il tricolore ci saranno anche Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta, Enrico Di Nitto, Jacopo Vecchi Fossa, Guido Migliozzi, Filippo Bergamaschi e Luca Cianchetti. Completano il field, tra gli altri, ottimi giocatori come i britannici Ross Fisher e Matthew Fitzpatrick, il tedesco Martin Kaymer, il cinese Haotong Li, il belga Thomas Pieters, il sudafricano Dylan Frittelli e il danese Thomas Bjorn (capitano della spedizione europea alla prossima Ryder Cup di Parigi, 28-30 settembre).

Dopo il successo di “Golf in piazza” (primo evento 2018 della Road to Rome), domenica scorsa a Desenzano del Garda, è attesa una grande cornice di pubblico con i bambini, il presente e il futuro di questo sport, protagonisti. Per una rassegna che di fatto inizierà domani con la Rolex Pro-Am e la “The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup”, la sfida fra i migliori talenti Under 12 e 14 del Team Italia e del Team Lombardia sul modello Ryder Cup. I big sono pronti, Molinari sogna il suo Open d’Italia da star.