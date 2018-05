ROMA. – Higuain e la Juve potrebbero dirsi addio. A pochi giorni dal via del Mondiale comincia a prendere quota il calciomercato nel Bel Paese dove si iniziano a vedere le prime possibili ‘bombe’ in grado di cambiare gli equilibri della Serie A che verrà. E c’è chi ipotizza addirittura un clamoroso scambio tra Juve e Inter con Icardi in bianconero per il Pipita più 50 milioni di euro.

Uno scenario cui il vicepresidente del club campione d’Italia, Pavel Nedved non ha sbarrato la strada: “Higuain è un nostro giocatore ed è sotto contratto. Non siamo preoccupati, vedremo dopo il Mondiale. Mandzukic? I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c’è bisogno che restino felici. Perciò decideremo insieme”.

Nedved ha poi parlato della probabile staffetta Buffon-Perin: “Avevamo tre grandi portieri quest’anno e si è visto, Gigi e Szczesny hanno fatto benissimo. Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile”.

Da un possibile addio ad un lungo e fortunato matrimonio a rischio di improvvisa rottura come quello tra il Real Madid e Cristiano Ronaldo: dopo le parole di commiato al termine della finale di Champions vinta l’ultima mossa dei Blancos non può certamente tranquillizzare i tifosi, ma può cominciare a far sognare davvero i supporter di Psg e Manchester United, possibili destinazioni future di CR7.

Sono state presentate sul sito ufficiale delle merengues le divise della prossima stagione e proprio l’assenza dell’asso portoghese, stella assoluta della squadra, ha fatto rumore e alimentato le voci sulla rottura tra l’attaccante e il club.

E se tremano i tifosi del Real quelli della Roma non possono certo stare tranquilli a proposito di Alisson: da tempo il portiere giallorosso è sul taccuino del Liverpool, che però, scrive il quotidiano “The Times”, potrebbero pagare una sorta di ‘tassa Salah’ in caso riuscissero a mettere le mani sul cartellino del brasiliano. Il club di Trigoria potrebbe far pagare al Liverpool un sovrapprezzo dovuto proprio all’attaccante egiziano, passato dalla Roma ai Reds appena un anno fa per 50 milioni di euro (bonus inclusi).

Un’operazione conclusa prima del caso Neymar: ora il valore di Salah è nettamente superiore, e così la Roma potrebbe rientrare del “mancato” incasso proprio con questa “tassa”. Il Times sostiene che il prezzo di partenza dei giallorossi per Alisson potrebbe aggirarsi attorno agli 80 milioni di sterline (91,5 milioni di euro al cambio attuale).

Parlando di arrivi a Trigoria è atteso il secondo colpo: dopo Coric è arrivato il momento di Marcano. Il difensore del Porto e i giallorossi, in trattativa da tempo, hanno risolto gli ultimi dettagli e sono pronti a legarsi. Battuta la concorrenza delle altre squadre e del Porto stesso, che con un nuovo contratto aveva provato in extremis a trattenerlo. Presto sarà a Roma. Pronto un contratto di 3 anni a 2 milioni di euro dopo le consuete visite mediche.

Si avvicina poi Cristante: tra il ds romanista Monchi e l’Atalanta le trattative sono aperte per limare la differenza tra domanda e offerta. E sempre a proposito di Roma continua la carriera tormentata dell’ex giallorosso Juan Manuel Iturbe. Con l’arrivo nella capitale è iniziata la parabola discendente del paraguaiano, dal flop giallorosso ai prestiti senza acuti a Bournemouth e Torino. Poi la cessione in Messico al Club Tijuana e a gennaio l’infortunio al crociato.

Ora il classe ’93 è pronto a cambiare di nuovo maglia, anche se a sua totale insaputa. Come riporta La Nacion, è tutto fatto per il passaggio al Pumas, altra squadra messicana: mancano solo le firme. “Ancora non so niente, sono arrivato in Paraguay pochi giorni fa. Il problema è che qui ti vendono senza che tu sappia niente. Ti vendono e tu te ne devi andare”, ha denunciato l’attaccante conteso a colpi di milioni da Juve e Roma in una estate diventata ormai davvero lontana.