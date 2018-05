(ANSA) – STRASBURGO, 30 MAG – Fare fronte al “populismo rampante”. Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker alla plenaria a Strasburgo. “Entro un anno gli europei avranno votato per un nuovo parlamento europeo di cui nessuno conoscerà la composizione e che sarà differente da quella attuale, cosa che mi fa nutrire qualche inquietudine – ha precisato Juncker -. E vorrei che tutti noi ci impegnassimo in una sorta di contratto contro il populismo galoppante che possiamo vedere in Europa e in tutti i Paesi, compreso il mio”.