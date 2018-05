(ANSA) – SASSARI, 30 MAG – Daniele Ventriglia, il ragazzo di 25 anni che domenica notte ha ucciso con una coltellata al petto il 23enne Nicola Della Morte, aspetta in carcere di essere interrogato dal gip del Tribunale di Sassari per la convalida dell’arresto. Ventriglia, bloccato poche ore dopo il delitto da una pattuglia della Polstrada, ha subito confessato agli investigatori della Squadra mobile di Sassari e alla Pm Maria Paola Asara, di avere ucciso il giovane calciatore. Ha collaborato pienamente con gli inquirenti, ai quali ha anche indicato il punto esatto dove aveva gettato il coltello usato per uccidere. Il giovane, originario di Carbonia ma residente nella borgata sassarese di Ottava, ha confermato tutto: fra lui e Nicola non scorreva buon sangue; avevano litigato un mese fa e da allora minacce, accuse e insulti non si erano mai fermati. Domenica notte, mentre Nicola festeggiava con amici e compagni la fine della stagione calcistica della squadra in cui giocava, l’Ottava, Ventriglia aveva deciso di regolare i conti. È uscito di casa con due coltelli da cucina in tasca ed è andato ad affrontare il rivale al circolo della Polisportiva Ottava. Ha subito attaccato briga con tutti, voleva provocare la reazione di Nicola, e c’è riuscito. I due si sono scontrati a parole. Poi sono usciti dal locale e dopo pochi passi Ventriglia ha colpito il giovane calciatore con una coltellata, all’improvviso, senza dargli alcuna possibilità di difendersi. Per Nicola Della Morte, operaio impiantista di Chiavenna, in provincia di Sondrio, arrivato in Sardegna per amore della fidanzata Eleonora (figlia del presidente della squadra di calcio Ottava), la coltellata è stata fatale. Oggi nell’istituto di medicina legale di Sassari sarà effettuata l’autopsia. Domani, a Ottava, dove nel frattempo sono arrivati anche i genitori della vittima, i funerali cui parteciperà tutta la borgata, profondamente scossa dall’omicidio di Nicola. (ANSA).