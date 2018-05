(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Quest’edizione del Giro d’Italia è stata un grande successo, dal punto di vista mediatico e sportivo. Per Rcs Sport è stata una vittoria su ogni fronte”. Lo dice Paolo Bellino, dg di Rcs Sport. “Alla nostra corsa si sono accreditati oltre 2 mila addetti ai lavori, in rappresentanza di 900 testate di tutto il mondo”. “Il nostro partner Rai ha svolto un eccellente lavoro – aggiunge -. Nella tappa di venerdì 25 maggio quasi 3 milioni di telespettatori hanno seguito l’impresa di Froome tra il Colle delle Finestre e lo Jafferau, con il 23,60% di share. Il record del Giro si è registrato sullo Zoncolan: la salita finale è stata seguita da 3.255.634 telespettatori, con uno share del 25%. La corsa è stata distribuita in 198 paesi e ha regalato agli oltre 800 milioni di telespettatori bellissime immagini. Grandi numeri anche nella web community, con oltre 2.800.000 followers attivi. L’edizione 101 ha ribadito che la corsa rosa è davvero la gara più dura del mondo. La vera sfida sarà crescere nell’edizione 102”.