(ANSA) – FIRENZE, 30 MAG – Adesso è ufficiale: la Fiorentina ha riscattato dal Betis Siviglia il difensore centrale argentino German Pezzella. Lo ha comunicato la stessa società viola dopo la ratifica dell’accordo con il club spagnolo: “Acf Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella. Pezzella, nella scorsa stagione in maglia viola, ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno anche una rete. Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022”. Quella di Pezzella è la prima mossa di mercato della Fiorentina in vista della prossima stagione, dopo l’uscita Badelj.