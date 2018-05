(ANSA) – L’AVANA, 30 MAG – Le continue forti piogge che si sono abbattute in questi giorni nella zona occidentale e centrale di Cuba hanno causato finora quattro morti, l’evacuazione di 16mila persone e danni alle case e ai campi agricoli. Secondo le autorità, la crisi sarebbe dovuta ai cambiamenti climatici. “Il Paese uscirà vittorioso da questa situazione difficile, che ancora una volta dimostra la capacità di reazione e di risposta dei cubani a questi eventi estremi che sono un prodotto del cambiamento climatico e che sono sempre più frequenti e intensi”, ha dichiarato alla stampa locale il presidente cubano Miguel Diaz Canel. “Abbiamo registrato quattro vittime, tutte dovute a imprudenza”, ha affermato il ministro dell’Interno Julio César Gandarilla nel corso di una riunione guidata da Díaz-Canel per valutare i danni e decidere le azioni da compiere per affrontare la crisi.