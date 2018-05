(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAG – Usa e Ue potrebbero negoziare un accordo commerciale anche se Washington imporrà dazi su acciaio e alluminio, sospesi sino a domani dal presidente Donald Trump: lo ha detto il segretario americano al Commercio Wilbur Ross. “Ci possono essere negoziati con o senza tariffe in atto. Ci sono un sacco di tariffe Ue su di noi. Non è che non possiamo parlare solo perché ci sono tariffe”, ha detto Ross ad una commissione dell’Osce, sottolineando che “la Cina non ha usato questo come scusa per non negoziare”.