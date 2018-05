(ANSA) – CAGLIARI, 30 MAG – L’ha prima rapinata e poi, minacciandola con un coltello, l’ha costretta a seguirlo dietro un’aiuola dove le ha strappato il reggiseno, forse nel tentativo di violentarla, fermandosi solo perché si stava avvicinando un’auto. È l’episodio su cui stanno indagando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari. Vittima una ragazza di 22 anni. La rapina e la tentata violenza sono avvenute in piazza delle Muse, a Cagliari, intorno alle 12.30. La giovane, secondo quanto da lei raccontato ai carabinieri, era appena scesa da un autobus e si stava allontanando quando un extracomunitario, robusto, alto un metro e 90, con i capelli rasta molto lunghi ha iniziato a seguirla. Lo straniero, per agganciarla, le ha chiesto una sigaretta. Al diniego della 22enne, ha estratto dalla tasca un coltello, rubando lo zaino con gli effetti personali della ragazza. “Se rivuoi la tua roba seguimi”, avrebbe detto alla vittima indicandole una rientranza tra le aiuole. Raggiunto il luogo prestabilito, l’immigrato ha strappato con violenza il reggiseno della giovane donna, forse nel tentativo di abusare di lei, si è poi improvvisamente fermato per l’arrivo di un’auto. A quel punto si è allontanato, facendo perdere velocemente le sue tracce. La vittima ha subito chiamato il 112, sul posto sono arrivati i militari del Radiomobile che hanno iniziato una vera e propria caccia all’uomo. La 22enne è stata accompagnata al pronto soccorso del Brotzu per essere visitata. (ANSA).