(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Yokohama Italia annuncia una nuova collaborazione tecnica di grande prestigio nel panorama motoristico nazionale: la fornitura monogomma del Campionato Italiano Sport Prototipi per i prossimi 5 anni. Per la prima volta Yokohama entra in questo campionato grazie alla vincita del bando organizzato dall’Aci durante la scorsa primavera. “Sono decisamente soddisfatto di questo risultato.” – afferma Giuseppe Pezzaioli, Responsabile Motorsport di Yokohama Italia – Da anni ambivamo a poter fornire una serie nazionale e finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo dimostrando la qualità delle nostre gomme”. Il nuovo Campionato Italiano Sport Prototipi 2018 che verdà al via le vetture Wolf GB08 Thunder in regime di Monofornitura di Wolf Racing Cars partirà il prossimo 2 giugno sul circuito di Monza per poi proseguire sulle piste di Misano Adriatico a metà giugno, Mugello a metà luglio, Imola a fine luglio.