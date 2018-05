(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Alexander Zverev si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il tedesco, testa di serie n.2 dello Slam parigino, ha battuto il serbo Dusan Lajovic in 5 set con il punteggio di 2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2. Avanti con fatica un’altra testa di serie come il giapponese Kei Nishikori (6-3 2-6 4-6 6-2 6-3 al francese Benoit Paire) mentre il belga David Goffin ha impiegato solo tre set (7-5 6-0 6-1) per eliminare il francese Moutet.