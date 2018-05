CARACAS – Tra oggi e domani ci saranno le gare di ritorno dei playoff del Torneo Apertura 2018. Caracas e Zamora hanno un vantaggio rispetto al resto delle avversarie grazie alle vittorie esterne per 1-3 respettivamente contro Deportivo Lara ed Estudiantes de Mérida. Mentre nelle sfide Carabobo-Aragua e Mineros-Deportivo La Guaira si deciderà tutto nel ritorno.

Oggi, sul campo dello stadio Misael Delgado, Carabobo ed Aragua si giocheranno un posto in semifinale in questi 90 minuti. All’andata il migliore in campo é stato Semidey che ha saputo reggere gli arrembaggi dei granata mantenendo inviolata la propria porta.

Il Carabobo cercherà di approfittare del supporto del proprio pubblico per strappare uno dei biglietti per il prossimo turno. Dal canto suo, l’Aragua cercherà di guastare la festa ai granata con i suoi micidiali contropiedi.

I precedenti ci dico che Carabobo ed Aragua si sono affrontati in 35 occasioni con un bilancio 13 vittorie granata e 7 per gli aragüeños. Mentre il segno X si é fatto presente in 15 occaioni.

A Valencia, queste fue formazioni si sono sfidate in 17 occasioni: 9 sucessi per il Carabobo, 5 pareggi e 3 vittorie per i giallorossi.

L’ultima volta che il Misael Delgado ha fatto da cornice al “derby de la autopista” é statp l’11 giugno 2017 e ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Maurice Cova e Tommy Tobar.

Sempre oggi lo stadio Cachamay della città di Puerto Ordaz farà da corncie alla sfida Mineros-Deportivo La Guaira. All’andata queste due formazioni hanno pareggiato 0-0-

Si sfidano due dei migliori atacchi del campionato: 21 reti per i neroazzurri e 20 per gli arancioni.

I precedenti tra Mineros e Deportivo La Guaira sono 27 con 8 vittorie per parte e 11 pareggi. Quatro delle ultime sette gare disputate sono finite in parità. L’ultima volta che queste squadre si sono incontrate sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz é stato il 12 dicembre 2017: quel giorno i padroni di casa si sono imposti per 2-1.

La vincente di questo incrocio sfiderà nel prossimo turno la vincente di Carabobo-Aragua.

I quarti di finale dell’Octagonal final del Torneo Apertura si concluderanno domani con Zamora-Estudiantes de Mérida e Caracas-Deportivo Lara. Entrambe le sfide dovrebbero essere solo una formalità per i padroni di casa, all’andata le due sfide sono finite 1-3, ma si sá nel calcio tutto é possibile ne sanno qualcosa Barcellona e Real Madrid.

A Barinas, lo Zamora non vuole brutti scherzi contro l’Estudiantes per questo motivo schiererà tutti i suoi big per chiudere subito la gara. Dal canto suo, gli accademici faranno di tutto per ribaltare la situazione e portare a casa il tagliando per la semifinale.

Dagli almanacchi del calcio venezuelano scoviamo che queste due squadre si sono affrontate in 27 occasioni con 16 vittorie bianconere, 6 pareggi e 5 sucessi per gli accademici. L’ultima volta che l’Agustín Tovar ha ospitato questa sfida ha visto esultare i beniamini di casa grazie alla vittoria per 1-0.

Infine, la gara che calerà il sipario dei quarti di finale sarà Caracas-Deportivo Lara che si disputerà sul neutro dell’Hermanos Ghersi di Maracay. All’andata, i rojos del Ávila hanno profanato con il punteggio di 1-3 il Metropolitano grazie alla doppietta dell’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca. I capitolini cercheranno di gestire il risultato, mentre il Lara degli italo-venezuelani Giacomo Di Giorgi e Ricardo Andreutti sperano di fare la voce grossa e caricare i suoi compagni per timbrare il ticket per le semifinali.

(di Fioravante De Simone)