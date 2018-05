(ANSA) – MILANO, 30 MAG – L’EA7 Milano è la prima finalista del campionato. La squadra di Pianigiani chiude la serie sul 3-1 con la Germani Brescia in quattro atti, con il decisivo successo al PalaGeorge di Montichiari (70-76). Assoluto protagonista di serata Mindaugas Kuzminskas, perfetto terminale offensivo sugli scarichi dei compagni (24 punti, 4/6 da due e 5/7 da tre). Coach Diana propone una novità dopo le ultime due sconfitte: rinuncia al centro Hunt per poter schierare il peperino Moore. È una mossa che non paga dividendi: l’Olimpia, quantomeno all’inizio, domina a rimbalzo e Gudaitis sotto canestro fa la voce grossa contro gli esterni di Brescia (3 stoppate). Per cercare invano di proteggere il ferro, con Sacchetti per lunghi tratti schierato da unico lungo, la zona di Brescia collassa più del solito in area pitturata e lascia ai tiratori di Milano spazio e ritmo per banchettare dall’arco: con cinque triple l’Olimpia scava subito il solco (13-23). Non andrà più sotto.