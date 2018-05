(ANSA) – BRINDISI, 31 MAG – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un bracciante agricolo 37enne di origini albanesi, residente a Latiano (Brindisi), per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. I fatti contestati si sarebbero verificati dagli inizi di quest’anno sino ad oggi all’interno del nucleo familiare dell’indagato, composto dalla moglie 30enne e dalle due figlie minori di 7 e 10 anni. Le bambine sarebbero state quotidianamente testimoni di violenze fisiche (calci, pugni, schiaffi), insulti, avvertendo un disagio, percepito anche in ambito scolastico. La moglie del 37enne avrebbe subito atteggiamenti aggressivi per qualsiasi motivo e molte volte senza motivo alla presenza delle figlie. Vi sarebbero state tra l’altro pretese di rapporti sessuali ottenuti con la forza nonostante il fermo rifiuto della donna, costretta a cedere per non svegliare le figlie.