(ANSA) – MOSCA, 31 MAG – Striscioni dal carattere discriminatorio non saranno ammessi nelle zone tifosi FIFA (FIFA Fan Fest) durante il Mondiale. Lo comunica la FIFA e il ministro dello Sport russo in un comunicato. Tra gli oggetti proibiti della lista figurano “striscioni dal carattere offensivo, osceno o estremista o altro materiale che contenga parole, immagini o simboli dal carattere discriminatorio verso paesi e individui sulla base dell’etnia, status sociale, genere, lingua, religione e orientamento sessuale”. Inoltre, nella fan zone non saranno ammessi animali – con eccezione per i cani guida – bevande alcoliche, né liquidi che superino i 100 ml. Nelle FIFA Fan Fest i tifosi potranno seguire le partite del Mondiale su appositi maxischermi, oltre a partecipare a eventi culturali e concerti. Una zona tifosi FIFA sarà presente in ciascuna delle 11 città ospiti del mondiale. Quella di Mosca sarà situata di fronte all’icona sede dell’Università Statale e potrà ospitare fino a circa 25000 tifosi.