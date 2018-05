(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Il processo democratico e’ sempre in corso” in Italia, “vedremo quando e a cosa arrivera’ a conclusione” ma intanto “sarebbe inammissibile speculare e ancor piu’ interferire”. Cosi’ il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, sottolineando che “e’ la democrazia che ha l’ultima parola, non ci devono essere piani qui o la’ che la contraddicano”. “Sono gli italiani che decideranno del loro destino” e come Commissione “siamo pronti a lavorare con i nuovi interlocutori a partire dal momento della loro entrata in carica come con tutti i governi europei”.