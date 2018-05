(ANSA) – BERGAMO, 31 MAG – “Speriamo di entrare in Europa League direttamente ai gironi, ma non è che tifiamo per le disgrazie altrui”. Così Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, sulla querelle che riguarda la possibile esclusione del Milan dalle prossime competizioni Uefa per violazione del fair play finanziario: “Essendo arrivati settimi abbiamo già la testa ai preliminari, il resto sono decisioni che non ci competono -dice il 32enne . Abbiamo fatto una stagione da 10 e meriteremmo di saltare la fase di luglio e agosto, abbiamo spinto al massimo per qualificarci per il secondo anno di fila”. Il gol della certezza dell’Europa è stato proprio suo, il 13 maggio scorso nell’1-1 casalingo coi rossoneri: “Sono contento di aver contribuito in questo modo, a due minuti dalla fine della penultima giornata -chiude Masiello. È stato il mio quinto stagionale, avevo anche segnato il primo nel girone contro l’Everton, una sensazione fantastica. Spero di ripetermi, magari facendone uno in più”.