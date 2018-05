(ANSA) – MOSCA, 31 MAG – I media britannici stanno tentando di sabotare i Mondiali in Russia . Lo ha detto l’ambasciatore speciale del ministero degli Esteri Andrey Nesterenko in un intervista a Sputnik. “Dicono che ci sarà la terza guerra mondiale. Sono tutte assurdità, inventate da chi vuole sabotare il nostro evento e speculare su temi politici”, ha dichiarato Nesterenko. Il diplomatico ha poi aggiunto che i giornali britannici riflettono la politica di Londra nel tentativo di impedire una buona riuscita dei Mondiali, tracciando un parallelismo con l’avvelenamento dell’ex spia russa Skrypal. Il quotidiano Daily Star ha recentemente pubblicato le dichiarazioni di hooligan inglesi che promettevano di scatenare “la terza guerra mondiale” in Russia durante i Mondiali.