(ANSA) – PECHINO, 31 MAG – La Russia sollecita la progressiva rimozione delle sanzioni sulla Corea del Nord. “E’ assolutamente ovvio che, come partono i negoziati sulla soluzione del problema del nucleare, è ragionevole che non possa essere omnicomprensiva senza rimuovere le sanzioni”, ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov a Pyongyang. “Questa non può essere raggiunta in un solo colpo. Non ci può essere l’immediata denuclearizzazione” che dovrebbe essere “fatta passo dopo passo e tutte le parti coinvolte devono trovarsi a metà strada in ogni passaggio”.