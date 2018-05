(ANSA) – SOIANO DEL LAGO(BRESCIA), 31 MAG – Partenza super per Francesco Molinari nel primo giro della 75/a edizione dell’Open d’Italia di golf. L’azzurro al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) ha chiuso il round in 66 (-5) colpi portandosi subito all’interno delle prime posizioni della classifica. “Sono stanchissimo – le dichiarazioni del piemontese all’Ansa – ma davvero soddisfatto per questo avvio. Ho giocato bene le prime 9 buche mentre nelle seconde avrei potuto fare qualcosa di più. Adesso ho bisogno di riposare e spero di recuperare in fretta. ‘Un giudizio sul campo?’ Certamente all’altezza. Peccato per la pioggia di questa notte che ha rallentato un po’ troppo i green”. Cinque birdie e nessun errore per l’azzurro, che da ben 54 buche, e quindi dal week-end trionfale nel BMW PGA Championship in Inghilterra, non fa registrare bogey. (ANSA).