(ANSA) – LA SPEZIA, 31 MAG – Ancora una fiaccolata, stasera, a Lanzo Torinese (Torino) per Aldo Revello, il velista disperso in Atlantico il 2 maggio con il collega Antonio Voinea organizzata dalla moglie di Revello Rosa Cilano che sollecita la ripresa delle ricerche sospese ormai da settimane. L’ultimo contatto tra Rosa e il marito Aldo è stato un sms la notte del Primo Maggio. “E’ passato un mese ma io credo ancora siano su una zattera, in attesa di essere soccorsi” ha detto la donna. Dopo la fiaccolata nel paese di origine di Revello, il 2 giugno – a un mese dal presunto naufragio – la fiaccolata si muoverà lungo le vie della Spezia, con arrivo al faro affacciato sul mare. “Non c’è alcun segno di naufragio – ha detto Rosa Cilano -. Per questo dobbiamo andare avanti per capire cosa sia successo”. Le ricerche sono sospese dopo che anche la nave italiana Alpino si è allontanata dalla zona di oceano tra le Azzorre e la costa portoghese. “L’impressione è che si sia lavorato sin dall’inizio su coordinate approssimative – ha detto Rosa Cilano -. L’ebirg (il dispositivo che azionato ha lanciato l’allarme il 2 maggio, ndr) non ha gps. In queste condizioni, se non tornano, per noi tutto potrebbe essere. La Farnesina non si è più fatta sentire. Abbiamo inviato una lettera a Mattarella, stiamo cercando di contattare le varie forze politiche, ma adesso senza Governo nessuno ci ascolta. Intanto cerco di portare avanti una vita normale. Nostra figlia ancora non sa niente di quanto accaduto”. (ANSA).