(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Fratelli d’Italia è disponibile a dare “almeno il sostegno esterno” ad un governo M5s-Lega, purché esso parta subito. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fdi Guido Crosetto parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. “Mi auguro che ci sia un governo politico – ha detto Crosetto – nell’interesse dell’Italia. Faccio solo questo esempio: la Francia si sta mangiando la Libia in assenza di un governo italiano per cui ora è importante che ne nasca uno politico, qualsiasi esso sia”. Quanto al ruolo di Fdi Crosetto ha spiegato: Giorgia Meloni ha detto giustamente ‘vi diamo l’appoggio per partire’ quindi noi possiamo andare dall’appoggio esterno a qualcosa di più, ma l’importante è che adesso parta. E’ una posizione fatta nell’interesse dell’Italia”.