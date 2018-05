(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Anche Vincenzo Nibali sarà al via della 70/a edizione del Giro del Delfinato di ciclismo, che scatta domenica, con un prologo di 6,6 chilometri per le strade di Valence, in Francia. La corsa a tappe è un gustoso antipasto del Tour, al quale il messinese parteciperà come previsto. Il Delfinato si concluderà il 10 giugno, a Saint-Gervais Mont-Blanc. “Non ho partecipato al Delfinato per alcuni anni e sono felice di tornarci – le parole di Nibali -: ho appena concluso due settimane di allenamento sul Teide, la gara mi aiuterà a valutare gli effetti del programma di allenamento. In vista del Tour de France, mi piacerebbe far bene in alcune tappe, a cominciare da quella de La Rosiere, che affronterò nuovamente a luglio con la Grande boucle. Punterò a un buon piazzamento nella classifica generale”. La squadra di Nibali, la Bahrain-Merida, sarà formata da Yukiya Arashiro, Ivan Cortina, Heinrich Haussler, Ramunas Navardauskas, Franco Pellizotti e Luka Pibernik.