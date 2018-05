(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Tutto pronto per il via del Grand Prix 2018 della Wt, la tappa del massimo evento mondiale di taekwondo che si svolgerà per la prima volta a Roma da domani, e per tutto il week-end, nello stadio Pietrangeli al Foro Italico, per l’occasione coperto da una struttura temporanea allestita dalla Federazione italiana taekwondo e dal Coni. Antipasto dello spettacolo agonistico, che andrà in scena da domani, l’esibizione dimostrativa degli atleti del Demo team nella suggestiva cornice di piazza di Spagna, che ha richiamato numerosi appassionati e curiosi. Presenti all’evento, il numero uno federale Angelo Cito e l’omologo della Federazione mondiale di taekwondo (Wt), Chungwon Choue.