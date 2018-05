(ANSA) – SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 31 MAG – All’Open d’Italia Matteo Manassero come Francesco Molinari. A Soiano del Lago (Brescia) grande avvio dell’azzurro che ha chiuso il primo giro in 66 (-5) colpi, con lo stesso score fatto registrare da Molinari. “Sono davvero soddisfatto – spiega all’Ansa l’atleta veneto -, speravo in un avvio così brillante. E’ stato bello giocare davanti al mio pubblico e al fianco di campioni come Tyrrell Hatton e Rafa Cabrera Bello. Ma è solo l’inizio, domani dovrò confermare quanto di buono fatto oggi”.