Al via venerdì 8 giugno in prima serata su Rai1 “Ora o mai più”, il nuovo programma di Rai1 in cui otto cantanti “dimenticati” proveranno a tornare in auge. I coach saranno 8 stelle della musica italiana tra cui Patty Pravo. “Il palcoscenico è la mia vita” ha spiegato a “la Voce d’Italia” l’ex ragazza del Piper che da poco ha compiuto 70 anni.

“Lo sento davvero l’affetto costante da parte della gente ed è sempre ricambiato, è bello incontrare delle persone che mi riconoscono, mi sorridono e mi danno amore. Più che una sfida il nuovo show di Rai1 per me è un qualcosa di simpatico anche perché siamo tutti amici. La cosa di cui vado più fiera? Forse meglio chiedermelo tra cinquant’anni”, Infine un saluto per i connazionali all’estero ed in particolare in Sudamerica perché “essere italiani vuol dire essere speciali”.

Loredana Bertè, Fausto Leali, Red Canzian, Marco Masini, Orietta Berti, Michele Zarrillo e Marcella Bella, sono le altre star tra i coach. Per 4 puntate, i cantanti Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Valeria Rossi e Stefano Sani si sfideranno per vincere l’opportunità di realizzare un disco. “Ora o mai più” sarà condotto da Amadeus e troverà spazio anche nei palinsesti di Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro