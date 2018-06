ROMA. – Un’Estate romana che dura quattro mesi con 120 manifestazioni in più di 50 quartieri della città. E’ questo il primo vero cartellone estivo della giunta Raggi, una kermesse trasversale, dalla periferia al centro storico. Un’Estate romana che parte sotto il segno di una tregua possibile tra amministrazione capitolina e i ragazzi del Piccolo Cinema America che non rinunciano al sogno di riportare il grande schermo in piazza San Cosimato.

Dopo un bando andato deserto (al quale il Piccolo Cinema America non ha partecipato) la piazza nel cuore di Trastevere, che proprio i Ragazzi hanno lanciato con successo come arena estiva, è rimasta senza assegnazione e questo ha fatto tornare alla carica l’associazione che con il suo presidente Valerio Carocci ha chiesto di sedersi “attorno a un tavolo per parlare della possibilità che, a luglio l’arena temporaneamente traslocata al liceo Kennedy, torni a San Cosimato”.

A rispondere è stato l’assessore alla Cultura Luca Bergamo che ha incontrato Carocci questa mattina alla Casa del Cinema, alla presenza della sindaca Virginia Raggi che sulla questione non ha voluto dichiarare. “Tra martedì e mercoledì vediamo di incontrarci” ha detto Bergamo al suo interlocutore sotterrando l’ascia di guerra, “sono disponibile a parlare, lo faccio volentieri” ha chiosato il titolare della Cultura mostrando un’apertura che potrebbe preludere alla risoluzione della spinosa querelle.

Dunque, in attesa che il cartellone dell’Estate Romana si arricchisca anche dell’offerta del Piccolo Cinema America si potrà incontrare Caravaggio o Trilussa tra le vie del centro grazie alle visite guidate teatralizzate alla scoperta delle meraviglie di Roma e dei personaggi che ne hanno fatto la storia, oppure godersi una passeggiata nella natura godendosi brani di romanzi o poesie con i Librotrekking urbani. E ancora, dal jazz all’opera, dal rock all’etnico, la musica è protagonista con Village Celimontana e i concerti di villa Ada.

Per gli appassionati di cinema c’è solo l’imbarazzo della scelta con ‘Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione’ che porterà i migliori film visti a maggio sulla Croisette nei cinema del territorio, le rassegne dell’Isola Tiberina e il Teatro all’aperto Ettore Scola, l’arena estiva gratuita della Casa del Cinema.

“L’estate romana di quest’anno si annuncia più ricca – ha spiegato l’assessore alla Cultura Luca Bergamo – perché passiamo da 80 a 120 manifestazioni diffuse in più di 50 quartieri della città e questo vuol dire che altrettanti operatori culturali, piccoli e medi, che sono la spina dorsale della vita culturale della città, hanno partecipato al bando offrendo progetti di qualità e spessore”.