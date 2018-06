(ANSA) – PECHINO, 1 GIU – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha riaffermato l’impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana esprimendo l’auspicio su un processo a fasi progressive per risolvere la questione. Ricevendo ieri il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, Kim ha ribadito che la prospettiva di Pyongyang “verso la denuclearizzazione resta ancora invariata, coerente e stabile”, ha riportato Kcna in un dispaccio. “Egli ha sperato che le relazioni Corea del Nord-Usa e la denuclearizzazione siano risolte per stadi”.