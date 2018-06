(ANSA) – ROMA, 1 GIU – “Il rinnovamento è già in atto. Il presidente Berlusconi sta già lavorando a un profondo cambiamento nel partito coinvolgendo gli amministratori, la classe dirigente nata in questi anni nei territori. Faremo opposizione a questo governo non votando la fiducia per rispetto agli elettori. Ma siamo consapevoli che il paese ha bisogno di un governo. Non mi pare che ci siano fughe dai nostri gruppi alla Camera e al Senato. Vogliamo essere in parlamento la sentinella dei cittadini”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, questa mattina a “Radio anch’io”, Rai Radio1.