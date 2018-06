(ANSA) – VENEZIA, 1 GIU – Un poggiolo di una stanza al quinto piano di un albergo di Jesolo (Venezia) si è staccato precipitando al suolo. Il poggiolo è caduto nella parte interna dello stabile, dove si trova la piscina ma nessuno fortunatamente è stato ferito. Nella caduta è rimasto danneggiato anche il poggiolo sottostante che è stato puntellato dai vigili del fuoco intervenuti per rimuovere le macerie e mettere in sicurezza l’area. Indagini sono in corso per stabilire le cause del distacco.