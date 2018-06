(ANSA) – SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 1 GIU – Matteo Manassero continua a macinare colpi e applausi nel secondo giorno di gare della 75/a edizione dell’Open d’Italia di golf, torneo dell’European Tour. Al Gardagolf di Soiano del Lago, nel circolo dove si è affermato, l’azzurro ha concluso le prime 9 buche con 3 birdie e un solo bogey, performance che gli sta permettendo di mantenere una buona posizione in classifica. Tyrrell Hatton, campione in carica, dopo un primo giro deludente è lontanissimo dalle posizioni di vertice. Buon avvio per Tommy Fleetwood, vincitore della Race to Dubai 2017.